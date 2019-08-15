DPP выводит на улицы новый автобус-гибрид

Пражское транспортное предприятие (DPP) сообщило о начале испытаний арендованного на два месяца гибридного автобуса Iveco. Стоимость аренды составляет около 17 крон (65 евроцентов) за километр пробега. Iveco оценивает свой автобус в 9,5 млн крон (365 тыс. евро).

С конца июля DPP тестирует аналогичный автобус марки Solaris, весной прошли испытания гибрида Volvo. Таким образом предприятие намерено в реальных условиях опробовать наиболее интересные из представленных на рынке моделей, чтобы затем выбрать лучшую и закупить крупную партию.

Как сообщили представители транспортной компании, эксплуатационные испытания подтвердили экономию топлива примерно на четверть. Тендер на поставку гибридных автобусов DPP планирует объявить в следующем году.