Доходы чешской музыкальной индустрии достигли 900 млн крон

Доходы чешской музыкальной индустрии в 2018 году составили 902 млн крон (более 34,6 млн евро), что на 11% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщило информагентство ČTK со ссылкой на данные чешского филиала Международной федерации производителей музыки.

Увеличение показателей специалисты связывают, прежде всего, с увеличением числа подписчиков на услуги стриминговых музыкальных сервисов, таких как Spotify и Apple Music. В 2018 году доля цифровых продаж выросла на 44% и вновь превысила отметку в 50% от общего объема продаж.

«После многолетнего падения музыкального рынка из-за нелегальных продаж в Интернете, а также периода стагнации, который продолжался несколько лет, музыкальная индустрия второй год подряд отмечает значительный рост показателей», - говорится в отчете Международной федерации производителей музыки.