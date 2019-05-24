Доверие к чешской экономике в мае упало. Причина - в напряжении между США и Китаем, полагают аналитики

Лорета Вашкова
24-05-2019
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Доверие к чешской экономике в мае упало на самый низкий уровень за последний период почти трех лет. По сравнению с апрелем, индекс доверия уменьшился на 1,4 п. до 95,7 п., сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Ниже показатель был лишь в июле 2016 года.

Индекс отношения предпринимателей к текущей экономической ситуации в этом месяце снизился, однако среди потребителей, наоборот, поднялся. В межгодовом сопоставлении уровень доверия чешских предпринимателей и потребителей к экономике страны уменьшился.

Снижение уровня доверия к отечественной экономике вызвано в первую очередь опасениями относительно дальнейшего развития ситуации на международной сцене, прежде всего в связи с обновлением торговой войны между США и Китаем, полагают аналитики, опрошенные Чешским информационным агентством ČTK.

 
 
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