Дотации помогут снизить выбросы парниковых газов

Чехия страдает от чрезмерных эмиссий парниковых газов, вызывающих увеличение температуры воздуха, обращает внимание Министерство по вопросам охраны окружающей среды. Показатели объемов эмиссий на каждого гражданина страны превышают средние данные по ЕС. Причина, как считают специалисты в нарастании использования автотранспорта и применении угля для отопления частных домов.

В качестве меры по снижению вредных выбросов экологическое ведомство с 2022 года планирует выплачивать специальные дотации, которые помогут владельцам модернизировать системы отопления и отказаться от использования несоответствующих современным требованиям угольных котлов.