Дотации на улучшение качества жизни граждан увеличатся в три раза

Антон Каймаков
06-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Новые администрации городов и сел, которые будут сформированы по итогам муниципальных выборов (голосование проходило 5 и 6 октября), для реализации своих планов получат больше финансовых средств, чем их предшественники. До сих пор на улучшение качества жизни в населенных пунктах и в регионах Министерство регионального развития выделяло чуть больше 1 миллиарда крон в год (39 миллионов евро, в период с 2014 по 2018 годы). С 2019 года эта сумма увеличится до 3,2 миллиарда крон (125 миллионов евро).

Упоминаемые дотации, по новым правилам, будут доступны также населенным пунктам с количеством жителей менее 10 тысяч человек. С целью строительства и ремонта местных транспортных коммуникаций Министерство регионального развития будет выделять деньги также тем городам, чье население превышает 10 тысяч человек.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 