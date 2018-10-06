Дотации на улучшение качества жизни граждан увеличатся в три раза

Новые администрации городов и сел, которые будут сформированы по итогам муниципальных выборов (голосование проходило 5 и 6 октября), для реализации своих планов получат больше финансовых средств, чем их предшественники. До сих пор на улучшение качества жизни в населенных пунктах и в регионах Министерство регионального развития выделяло чуть больше 1 миллиарда крон в год (39 миллионов евро, в период с 2014 по 2018 годы). С 2019 года эта сумма увеличится до 3,2 миллиарда крон (125 миллионов евро).

Упоминаемые дотации, по новым правилам, будут доступны также населенным пунктам с количеством жителей менее 10 тысяч человек. С целью строительства и ремонта местных транспортных коммуникаций Министерство регионального развития будет выделять деньги также тем городам, чье население превышает 10 тысяч человек.