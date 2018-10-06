Доступность собственного жилья в Чехии снизилась

Исследование Deloitte Property Index 2018 показало, что в Чешской Республике возможности граждан приобрести собственное жилье вновь ухудшились. С учетом актуальных цен недвижимости и среднего уровня зарплат в стране, чтобы приобрести собственные жилые метры среднему жителю государства понадобиться 11 лет. Это на полгода больше, чем в 2017 году. При этом на свои ежедневные и неизбежные расходы будущий хозяин среднестатистической квартиры площадью в 70 квадратных метров не имеет права потратить с зарплаты единой кроны.

Возможность чешских граждан приобрести жилье ныне даже хуже, чем в Великобритании (находится в процессе выхода из состава ЕС), где цены жилья среди стран Евросоюза самые высокие. Подданным королевства для того чтобы обзавестись собственной квартирой необходимо экономить средства в течение 10 лет. Во Франции данный показатель составляет 8 лет, в Бельгии – 4 года (лучший параметр).