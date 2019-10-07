Архив передач

Дорожная дирекция обещает завершить ремонт самой старой транзитной магистрали D1 до начала зимы

Антон Каймаков
07-10-2019
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Новый глава Дирекции дорог и автомагистралей Радек Матл обещает, что все ремонтные работы на самой старой транзитной магистрали страны D1 завершаться 30 ноября. К этому дню на скоростном шоссе уже не должно остаться перекрытых ремонтниками полос, что позволит своевременное и быстрое отстранение выпавшего снега.

Новый директор, таким образом, хочет избежать ситуаций, возникавших на автомагистрали D1 в прошлом году, когда на дороге выстраивались многокилометровые колонны машин. Из-за этого водители проводили в пробках по несколько часов.

 
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