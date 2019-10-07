Дорожная дирекция обещает до начала зимы завершить ремонт на самой старой транзитной магистрали D1

Новый глава Дирекции дорог и автомагистралей Радек Матл обещает, что все ремонтные работы на самой старой транзитной магистрали страны D1 завершатся 30 ноября. К этому дню на скоростном шоссе уже не должно остаться перекрытых полос, что позволит своевременное и быстрое отстранение выпавшего снега.

Новый директор, таким образом, хочет избежать ситуаций, возникавших на D1 в прошлом году, когда на дороге выстраивались многокилометровые колонны машин. Из-за этого водители проводили в пробках по несколько часов.