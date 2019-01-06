Дорóги нынче дóроги

В 2018 году министерство транспорта Чешской Республики утвердило 75 проектов, получивших субсидии из европейских фондов на общую сумму 29,4 миллиарда крон (1,2 миллиардов евро). Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Ленка Резкова. В 2017 году министерство одобрило проекты, где субсидии от ЕС составили 50 миллиардов крон (1,8 миллиардов евро).

Большая часть средств, выделенных на проекты, утвержденные в минувшем году, предназначена для железных дорог, например, на модернизацию железнодорожного сообщения Рокицаны – Пльзень или на ремонт путей между городами Судомержице и Вотице.