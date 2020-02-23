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Дополнительные деньги за чистую энергию готовы платить 17 процентов чехов

Эва Туречкова
23-02-2020
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Семнадцать процентов чехов готовы платить дополнительные деньги за чистую электроэнергию. В поставках «зеленой энергии» заинтересованы 40 процентов населения страны, показало исследование. «Зеленые тарифы» на чешском рынке предлагает ряд энергетических компаний, однако известно о них менее чем половине клиентов. Электроэнергию из возобновляемых источников требуют 22 процента потребителей. Исследователи интересовались и тем, знакомы ли чехи с источниками чистой энергии. Респонденты называли солнце (90%), ветер (88%), воду (79%), геотермальные источники (56%) и биогаз (44%). Опрос был проведен по заказу сайта Ušetřeno.cz.

 
 
 
 
 
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