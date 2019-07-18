Doosan Škoda Power модернизирует турбины второго блока АЭС «Моховце» почти 30 млн евро

Машиностроительная компания Doosan Škoda Power получила контракт на 717 млн крон (28 млн евро) от крупнейшего производителя электроэнергии в Словакии Slovenské elektrárne на модернизацию турбин второго блока АЭС «Моховце». Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Проект, в частности, направлен на увеличение мощности АЭС примерно до 501 мегаватт с нынешних 470 мегаватт. Работы запланированы на следующую осень во время плановой остановки блока. В соответствии с условиями заключенного контракта, Doosan Skoda Power может получить дополнительный бонус до 200 тыс. евро, если все работы будут завершены в срок.