Doosan Škoda Power модернизирует турбины второго блока АЭС «Моховце» почти 30 млн евро

Тимур Кашапов
18-07-2019
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Машиностроительная компания Doosan Škoda Power получила контракт на 717 млн крон (28 млн евро) от крупнейшего производителя электроэнергии в Словакии Slovenské elektrárne на модернизацию турбин второго блока АЭС «Моховце». Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Проект, в частности, направлен на увеличение мощности АЭС примерно до 501 мегаватт с нынешних 470 мегаватт. Работы запланированы на следующую осень во время плановой остановки блока. В соответствии с условиями заключенного контракта, Doosan Skoda Power может получить дополнительный бонус до 200 тыс. евро, если все работы будут завершены в срок.

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