Дональд Трамп в письме Милошу Земану поздравил чехов с годовщиной

Американский президент Дональд Трамп в письме Милошу Земану поздравил граждан Чешской Республики с 100-й годовщиной основания Чехословакии. США, по словам Трампа, гордятся той ролью, которую сыграли при становлении Чехословацкой Республики. Как далее сообщил Трамп, укрепление взаимосвязей в Западном мире в этот исторический момент важнее, чем когда бы то ни было.

Американский президент далее напомнил о смерти чешских военнослужащих в Афганистане и о той поддержке, которую чешский президент оказал этой миссии. Текст письма чешскому информагентству ЧТК предоставил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.