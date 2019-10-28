Дональд Трамп поздравил Милоша Земана со 101-й годовщиной образования Чехословакии

Президент США Дональд Трамп направил своему чешскому коллеге Милошу Земану поздравительное письмо в связи со 101-й годовщиной образования независимой Чехословакии. В письме американский лидер написал и о 30-й годовщине «бархатной» революции, которая «помогла стране выйти из сферы влияния СССР и освободиться от гнета коммунистического режима».
Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты благодарны Чешской Республике за ее приверженность делу защиты мира, прав человека и экономического процветания. Президент США высоко оценил участие ЧР в миссии НАТО в Афганистане и ее поддержку действий Соединенных Штатов в Сирии. Текст письма опубликовал пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.
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