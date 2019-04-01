Доминик Кубалик признан MVP швейцарской лиги

Нападающий «Амбри-Пиотта» Доминик Кубалик был признан самым полезным игроком регулярного чемпионата Швейцарии, по итогам которого он стал лучшим бомбардиром лиги. Кубалик стал первым чешским хоккеистом, который был удостоен этого звания.

Ранее генеральный менеджер клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Стэн Боуман заявил о том, что рассчитывает подписать контракт с игроком сборной Чехии на следующий сезон. Обсудить детали контракта с Кубаликом Боуман рассчитывает после чемпионата мира, который состоится в мае в Словакии.