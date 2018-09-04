Пражский архиепископ Доминик Дука подал жалобу против Национального театра Брно в связи с постановками пьес режиссера Оливера Фрлйича «Проклятие» и «Наше насилие и ваше насилие», показанными в моравской столице во время фестиваля «Театральный мир» в мае текущего года. Ранее объектом судебной жалобы со стороны архиепископа стал также «Центр экспериментального театра».

Напомним, что первая из названных постановок жонглирует символами и провоцирует зрителя персонажем в виде Иисуса Христа, совершающего насилие над мусульманкой и чешским флагом между женских ног. Во втором спектакле на сцене появляется скульптура, припоминающая покойного понтифика Яна Павла II с возбужденным пенисом.