Должность политического секретаря чешского МИДа упразднят после назначения нового министра

Должность политического секретаря в Министерстве иностранных дел Чешской Республики, которую ныне занимает евродепутат Мирослав Похе, после назначения главы внешнеполитического ведомства будет упразднена. Об этом после встречи с премьер-министром Андреем Бабишом сообщил замминистра Томаш Петршичек (от партии социал-демократов), выдвинутый ЧСДП на пост главы чешской дипломатии.

А. Бабиш в свою очередь также добавил, что важно, чтобы Похе покинул Министерство иностранных дел, так как, по его мнению, «необходимо, чтобы у Чехии был такой министр, которым никто не будет манипулировать». Изначально именно Похе был назначен в качестве кандидата от социал-демократов на пост главы МИДа, однако данная кандидатура оказалась неприемлемой для президента Милоша Земана.