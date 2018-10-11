Доля китайского капитала в чешских фирмах достигла рекордного значения

Доля китайского капитала в чешских фирмах превысила 6,5 млрд крон (260 млн евро) – это максимальный показатель в истории ЧР. Напротив, общее количество чешских компаний с китайскими собственниками сокращается третий год подряд и оказалось минимальным с 2011 года. Такие данные стали известны из анализа структуры владельцев чешских бизнес-субъектов, который регулярно проводит консалтинговая компания Bisnode.

«За последние шесть месяцев объем китайского капитала в отечественных компаниях увеличился почти на 420 млн крон (17 млн евро), главным образом, в результате создания акционерного общества CITIC Europe с основным капиталом 350 млн крон, контролируемого Rainbow Wisdom Investments Limited со штаб-квартирой в Гонконге. В Наблюдательный совет CITIC Europe входит и экс-министр обороны ЧР Ярослав Тврдик», - пояснила аналитик Bisnode Петра Штепанова.

Bisnode также утверждает, что китайских инвесторов больше всего интересуют предприятия, занимающие на рынке прочные позиции, вложения в которые считаются безопасными. Данное обстоятельство, считают эксперты, позволяет ожидать расширения инвестиций со стороны китайских бизнесменов.