Архив передач

Долги чешских граждан растут

Антон Каймаков
01-02-2020
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Задолженность чешских граждан в декабре прошлого года вновь возросла. Скачок составил 8,4 миллиарда крон (около 331 миллиона евро). Общая задолженность домохозяйств у банков и различных кредитных фирм ныне составляет 1,75 триллиона (69 миллиардов евро). Данные опубликовал «Чешский национальный банк».

¾ от общей суммы задолженности чешских семей – ипотечные кредиты.

 
 
 
 
 
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