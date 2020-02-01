Долги чешских граждан растут

Задолженность чешских граждан в декабре прошлого года вновь возросла. Скачок составил 8,4 миллиарда крон (около 331 миллиона евро). Общая задолженность домохозяйств у банков и различных кредитных фирм ныне составляет 1,75 триллиона (69 миллиардов евро). Данные опубликовал «Чешский национальный банк».

¾ от общей суммы задолженности чешских семей – ипотечные кредиты.