Долги чешских граждан растут

Задолженность чешских граждан в декабре прошлого года вновь возросла. Скачок составил 8,4 миллиарда крон (около 331 миллиона евро). Общая задолженность домохозяйств у банков и различных кредитных фирм ныне составляет 1,75 триллиона (69 миллиардов евро). Данные опубликовал «Чешский национальный банк».
¾ от общей суммы задолженности чешских семей – ипотечные кредиты.
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