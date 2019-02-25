Документ XV века, в котором упомянут Ян Гус, был продан с аукциона за 7,2 млн крон

Катерина Айзпурвит
25-02-2019
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Редкий документ 1414 года, в котором упоминается чешский церковный реформатор Ян Гус, был продан на аукционе компанией 1. Art Consulting. Лот ушел в руки частного коллекционера за сумму 7 млн 200 тыс. крон, или 283,5 тыс. евро. В приобретении уникального письменного памятника эпохи была также заинтересована Национальная библиотека.

Запись, составленная на пергаменте и скрепленная печатью, является документом, которым юрист и проповедник Ян из Есенице лишается титула доктора канонического права и предается анафеме за свою приверженность идеям Яна Гуса. Ян из Есениц являлся сторонником и защитником Яна Гуса.

 
 
 
 
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