Договор между правительством и ČEZ о строительстве нового блока АЭС «Дукованы» вскоре будет подписан

«Договор между правительством и энергохолдингом ČEZ в лице инвестора о строительстве нового блока АЭС «Дукованы», подготовленный к подписанию, будет обнародован в течение ближайших недель. В настоящее время уточняются последние детали соглашения», - сообщил журналистам министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек во время посещения атомной электростанции во вторник, 11 февраля.

Глава министерства информировал о том, что конкурс будет формально объявлен в декабре, а поставщик нового реактора будет выбран до 2022 года с тем, что разрешение на строительство должно быть выдано до 2029 года. Это станет предпосылкой для начала строительства. «Мы твердо решили, что новый реактор нам необходим, это решение не претерпит изменений», - подчеркнул Гавличек.

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш по итогам заседания Комитета по вопросам развития атомной энергетики Правительства ЧР ранее заявил, что данный план предусматривает выдачу разрешения на предоставление земельного участка под строительство в 2021 году. По словам генерального директора ČEZ Даниэл Бенеш, компания ожидает получения пяти заявок от поставщиков. Стоимость заказа он оценил в 140-160 млрд крон (5,2-6 млрд евро).

Как сообщалось ранее, к строительству нового реактора проявили интерес госкорпорация «Росатом», фанцузская компания EDF, южнокорейская KHNP, China General Nuclear Power, Arevа и Mitsubishi Atmea (совместный проект), а также американская компания Westinghouse.