Дочь Зденека Милера, автора мультипликационного Кротика, лишилась лицензионных прав

Антон Каймаков
11-09-2018
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Пражский Верховный суд лишил Катержину Милерову, дочь художника Зденека Милера (1921 – 2011), лицензионных прав на использование изображения придуманного ее отцом мультипликационного героя Кротика. Управляющая наследством художника Милена Фишерова добилась признания недействительным письменный договор, заключенного между отцом и дочерью Милеровыми, по причине отсутствия в нем пункта о финансовых условиях использования лицензионных прав. Катержина Милерова ныне обязана изъять из продажи свою детскую книгу с новыми историями о приключениях Кротика.

Управляющая наследием Зденека Милера ведет также тяжбу с внучкой художника Каролиной, которая отстаивает свои наследственные права на изображение Кротика. Однако и в этом случае судом был вынесен вердикт о неправомерности выдвигаемых требований. Проблема заключается в том, что в течение своей жизни художник Зденек Милер составил сразу несколько завещаний.

Антон Каймаков
11-09-2018
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