Добыча угля в шахте Bílina может быть продoлжена до 2035 года

Добыча угля в шахте Bílina может продoлжаться до 2035 года. Mинистерство окружающей среды передало «Северочешским угольным шахтам» положительное заключение экологической экспертизы добычи на окружающую среду (EIA). Информацию «Чешскому Радио» подтвердила пресс-секретарь ведомства Петра Роубичкова.

Руководство шахты, тем не менее, обязано выполнить в целом 31 условие. Положительное заключение, однако, еще не дает права на добычу, предоставление которого находится в компетенции Управления горнодобывающей промышленности ЧР.