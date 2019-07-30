Добыча угля в шахте Bílina может быть продoлжена до 2035 года

Лорета Вашкова
30-07-2019
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Добыча угля в шахте Bílina может продoлжаться до 2035 года. Mинистерство окружающей среды передало «Северочешским угольным шахтам» положительное заключение экологической экспертизы добычи на окружающую среду (EIA). Информацию «Чешскому Радио» подтвердила пресс-секретарь ведомства Петра Роубичкова.

Руководство шахты, тем не менее, обязано выполнить в целом 31 условие. Положительное заключение, однако, еще не дает права на добычу, предоставление которого находится в компетенции Управления горнодобывающей промышленности ЧР.

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