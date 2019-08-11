Добыча угля в ЧР с 1989 года сократилась в несколько раз

После бархатной революции в Чешской Республике в несколько раз сократились объемы добычи угля. В то время как в 1989 году в стране добывалось почти 35 млн т каменного угля и 89 млн т бурого, в 2018 году эти показатели составили 4,1 млн и 39,2 млн т соответственно. Такие данные представила Чешская геологическая служба. Яромир Стары, глава департамента ведомства по добыче полезных ископаемых, напомнил, что за последние 30 лет на территории ЧР закрылось большинство угольных шахт. По его словам, причины прекращения добычи были прежде всего экономическими, причем с 2002 года единственным регионом, где добывается уголь в Чешской Республике, является чешская часть Верхнесилезского угольного бассейна.
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