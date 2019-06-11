Добыча дерева из-за жука-короеда достигла в 2018 г. рекордных 26 млн кубометров

Добыча дерева в Чешской Республике в связи с нашествием жука-короеда, заполонившим леса, и засухой повысилась на треть и достигла рекордного в истории страны объема, 25,7 млн кубометров. Большая часть лесоматериалов, 23 миллиона кубометров, была получена в рамках ранее незапланированной рубки именно в связи с нашествием жука-вредителя либо в результате погодных катаклизмов.

Больше всего от таких факторов пострадали леса Моравии, весьма существенно ситуация ухудшилась также на Высочине и в Южночешском крае.

Искусственные лесопосадки проведены в 2018 году на территории 21,2 тысяч гектаров, что по сравнению с предыдущим годом больше на 6,4%. Данные о добыче древесины за 2018 год опубликовало Чешское статистическое управление (ČSÚ).