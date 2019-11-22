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До рождественских праздников правительство представит Национальный инвестиционный план

Катерина Айзпурвит
22-11-2019
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Как сообщил на встрече с представителями строительного сектора премьер-министр Андрей Бабиш, правительство намерено еще до рождественских праздников представить план общего инвестиционного потенциала Чехии. В прошлом году глава кабинета сообщил, что план включает более 17 000 проектов на сумму 3,45 триллиона крон на период с 2019 по 2030 гг.

По словам премьера, рост чешской экономики замедляется. Инвестиционный план, по замыслу правительства, призван обеспечить поддержку дальнейшего роста ВВП, экспорта и потребления.

 
 
 
 
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