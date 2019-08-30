ДНК тигров со всего мира будут направляться на изучение в Чехию

Тимур Кашапов
30-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чешскую Республику будут направляться на изучение образцы ДНК тигров со всего мира. Этого добилась чешская делегация на международной конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), сообщает Чешская инспекция окружающей среды.

Участники СИТЕС будут посылать образцы в Чешскую Республику ДНК живых тигров, а также изъятые образцы и продукты, предположительно содержащие ДНК тигра. Они будут затем использованы в рамках генетического проекта TigrisID, целью которого является разработка новых криминалистических подходов для ведения более эффективной борьбы с незаконной торговлей тиграми.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30