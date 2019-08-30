ДНК тигров со всего мира будут направляться на изучение в Чехию

В Чешскую Республику будут направляться на изучение образцы ДНК тигров со всего мира. Этого добилась чешская делегация на международной конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), сообщает Чешская инспекция окружающей среды.

Участники СИТЕС будут посылать образцы в Чешскую Республику ДНК живых тигров, а также изъятые образцы и продукты, предположительно содержащие ДНК тигра. Они будут затем использованы в рамках генетического проекта TigrisID, целью которого является разработка новых криминалистических подходов для ведения более эффективной борьбы с незаконной торговлей тиграми.