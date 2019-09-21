Дни НАТО в Остраве

Мастера высшего пилотажа из Франции стали одними из главных звезд традиционных «Дней НАТО в Остраве и Дней ВВС Армии Чешской Республики» (NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days), ежегодно проводимых в международном Аэропорту имени Леоша Яначека моравского города Острава. Авиашоу пользуется значительной популярностью у населения. Посещаемость в разные годы составляла от 130 до 250 тысяч человек. Исключением был 2017 год, когда из-за плохой погоды NATO Days в остравском аэропорту посетило около 90 тысяч граждан.

В 2019 году на шоу представлен новый самолет чешского производства фирмы Aero Vodochody L-39 NG, а также, например, американские вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom.