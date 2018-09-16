Дни НАТО в Мошнове вновь привлекли десятки тысяч зрителей

Катерина Айзпурвит
16-09-2018
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Второй день мероприятия на аэродроме Мошнов близ Остравы, где проходило мероприятие Дни НАТО и Военно-воздушных сил ЧР, вновь привлекли десятки тысяч желающих увидеть военную технику и демонстрационные полеты. Организаторы сообщают, что на подъездных дорогах выстроились колонны автомобилей длиной до 5 км.

Большой интерес зрителей вызвали старинные самолеты, демонстрация которых была посвящена 100-летию чехословацких воздушных сил. Также в Мошновье был представлен американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и тяжелый стратегический бомбардировщик B-52 Statofortress.

 
 
 
 
 
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