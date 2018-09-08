С 8 по 16 сентября в рамках культурной акции Дни европейского наследия в Чехии откроют свои двери для посетителей свыше 800 памятников культуры и архитектуры: частные замки, административные здания, костелы, школы и жилые дома. В эти дни у жителей и гостей страны есть уникальная возможность посетить достопримечательности, которые закрыты в течение года.

В рамках Дней eвропейского наследия организаторы подготовили также специальную сопроводительную программу: тематические лекции, концерты, исторические ярмарки, фестивали и многое другое.