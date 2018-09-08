Дни европейского наследия в Чехии

Ирина Ручкина
08-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

С 8 по 16 сентября в рамках культурной акции Дни европейского наследия в Чехии откроют свои двери для посетителей свыше 800 памятников культуры и архитектуры: частные замки, административные здания, костелы, школы и жилые дома. В эти дни у жителей и гостей страны есть уникальная возможность посетить достопримечательности, которые закрыты в течение года.

В рамках Дней eвропейского наследия организаторы подготовили также специальную сопроводительную программу: тематические лекции, концерты, исторические ярмарки, фестивали и многое другое.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 