Для жертв стрельбы в Остраве собрано почти семь миллионов крон

На два основных благотворительных счета, созданных для жертв стрельбы в поликлинике Университетской больницы в Остравы, поступило уже почти семь миллионов крон (почти 275 тысяч евро). Деньги пересылают люди со всей Чешской Республики. Счета были открыты больницей, где произошла трагедия, и Техническим университетом Остравы.
Напомним, что 10 декабря около 7 часов утра было совершено массовое убийство в больнице города Острава. Неизвестный мужчина, зайдя в здание отделения травматологии, открыл огонь по находившимся там людям. Им было убито семь человек, еще двое находятся в больнице.
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