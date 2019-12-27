Архив передач

Для жертв стрельбы в Остраве собрано почти семь миллионов крон

Ирина Ручкина
27-12-2019
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На два основных благотворительных счета, созданных для жертв стрельбы в поликлинике Университетской больницы в Остравы, поступило уже почти семь миллионов крон (почти 275 тысяч евро). Деньги пересылают люди со всей Чешской Республики. Счета были открыты больницей, где произошла трагедия, и Техническим университетом Остравы.

Напомним, что 10 декабря около 7 часов утра было совершено массовое убийство в больнице города Острава. Неизвестный мужчина, зайдя в здание отделения травматологии, открыл огонь по находившимся там людям. Им было убито семь человек, еще двое находятся в больнице.

 
 
 
 
 
 
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