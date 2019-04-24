Для потомков эмигрантов, уехавших из Чехословакии, может упроститься получение чешского гражданства

В ближайшем будущем может существенно упроститься процедура получения гражданства детьми и внуками эмигрантов, покинувших некогда Чехословакию. Соответствующая поправка к закону без поправок была направлена депутатами нижней палаты парламента для рассмотрения во втором чтении. Ранее проект был одобрен всеми фракциями парламента, за исключением воздержавшихся коммунистов и SPD, и ратифицирован правительством.

Согласно поправке, потомки эмигрантов смогут получать гражданство Чешской Республики, просто подав заявление. В 2013 году проект был отклонен по настоянию его критиков, указывавших, что гражданство смогут получать люди, не знающие чешского языка и никогда не бывавшие в стране. Сторонники поправки уверены, что «дети земляков воспитаны в духе гордости за родину своих предков и любви к чешской культуре». По данным МВД поправка может касаться сотен человек, в том числе этнических чехов, проживающих в охваченной кризисом Венесуэле. Противники закона из числа SPD считают, что он может быть использован для получения социальных пособий.