Для посещения распахнулись двери архитектурных памятников

В дни празднования 100-летия Чехословакии жителям Праги и гостям столицы открыт для посещения целый ряд уникальных архитектурных достопримечательностей. Правительство распахнуло двери свой штаб-квартиры на набережной Эдварда Бенеша (только суббота 27. 10.), Грзанского дворца на пражских Градчанах и Лихтенштейнского дворца на острове Кампа. Для посещения доступны также здания Минздрава, МИД Чехии, ведомств образования, юстиции, промышленности и регионального развития. Туристы и горожане могут посетить и Муниципальный дом.