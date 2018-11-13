Для получения чешского гражданства писателю Милану Кундере достаточно заявления

По сообщению МВД Чехии, для того чтобы писатель Милан Кундера и его супруга могли получить чешское гражданство, им достаточно представить соответствующее заявление. Вопрос о получении чешского паспорта писателем, который был лишен гражданства властями ЧССР, встал после того, как в Париже его посетил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Согласно действующему закону, упрощенный порядок получения гражданства предусмотрен для лиц, которые лишились его в прошлом. Пресс-секретарь МВД сообщает, что Милану Кундеру и его жене достаточно посетить краевое отделение внутренних дел или посольство, имея на руках метрику, свидетельство о браке и документ, где будет указана дата и форма утраты чехословацкого гражданства. 89-летний Милан Кундера с 1974 г. живет во Франции и с 1981 г. является гражданином этой страны. В Чехию писатель приезжает редко. К числу наиболее известных произведений автора, который в эмиграции пишет по-французски, относится роман «Невыносимая легкость бытия».