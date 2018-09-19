Для подтверждения квалификации врачам-иностранцам предоставят только четыре попытки

Антон Каймаков
19-09-2018
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Глава Минздрава Адам Войтех согласен с предложением депутата от правящего движения ANO Давида Касала, ограничить для врачей-иностранцев возможность сдачи квалификационного экзамена. Законодатель считает, что иностранцы для получения права работать в Чехии по своей специальности лишь четыре попытки. Полную программу экзамена, состоящую из четырех этапов, при этом можно будет проходить в течение двух дней.

В настоящее время количество попыток на получение квалификационного подтверждения ничем не ограничено.

 
 
 
 
 
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