Для оценки состояния деревьев в Пльзене будут применять акустический томограф

Лорета Вашкова
11-06-2019
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В распоряжении специалистов по уходу за зелеными насаждениями в городе Пльзень появится новое диагностическое оборудование, которое поможет заглянуть внутрь деревьев и определить, нет ли в стволах и ветвях скрытых очагов гнили, трещин или зон распада. Aкустический томограф способен определить качество внутренних слоев и плотность коры, контролировать стволовые изменения во избежание полома ветвей после метелей и мокрых снегопадов.

«С помощью нового оборудования специалисты хотят постепенно проконтролировать состояние всех деревьев, которые могли оказаться под угрозой, для оценки их здоровья и устойчивости и сохранения долголетия, а также во избежание рисков, связанных с их падением», – сообщил во вторник Чешскому информагентству ЧТК заместитель мэра Пльзеня по вопросам окружающюй среды Михал Возобуле.

 
 
 
 
 
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