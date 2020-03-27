Для назначения теста но коронавирус в Чехии теперь достаточно температуры 37,5

Министерство здравоохранения Чехии изменило условия для назначения теста но коронавирус. Теперь достаточно, чтобы у пациента была повышенная температура 37,5, сухой кашель или удушье. Ранее врачи давали рекомендации на прохождения проверки пациентам, у которых была температура выше 38. Помимо санитарно-гигиенической станции и участкового терапевта, теперь направить на тест может также пульмонолог.

После тестирования зараженному предписывается карантин на 14 дней. Его окончание, согласно постановлению Минздрава, возможно только через две недели и три дня после исчезновения таких симптомов как температура, кашель, проблемы с дыханием. Свидетельством о выздоровлении служат два отрицательных теста с промежутком в 24 ч, первый из которых проводится не ранее 12 дней после начала карантина.