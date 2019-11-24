Для малоимущих собрали рекордные 382 тонны продуктов питания и предметов гигиены

В ходе осеннего общенационального Сбора продуктов питания волонтеры получили 330 тонн пищевых продуктов и 52 тонны предметов гигиены и личного пользования, что стало самым высоким показателем за всю историю подобных кампаний, которые проводятся семь лет.

К благотворительным акциям подключилось 754 торговых точки и 4500 добровольцев. Благодаря этому любой желающий мог принять участие в Сборе рядом со своим местом жительства. «Продуктовые банки» доставят собранные товары нуждающимся, в число которых входят, главным образом, пенсионеры, матери-одиночки, воспитанники детдомов, инвалиды и бездомные.