Архив передач

Для малоимущих собрали рекордные 382 тонны продуктов питания и предметов гигиены

Катерина Айзпурвит
24-11-2019
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В ходе осеннего общенационального Сбора продуктов питания волонтеры получили 330 тонн пищевых продуктов и 52 тонны предметов гигиены и личного пользования, что стало самым высоким показателем за всю историю подобных кампаний, которые проводятся семь лет.

К благотворительным акциям подключилось 754 торговых точки и 4500 добровольцев. Благодаря этому любой желающий мог принять участие в Сборе рядом со своим местом жительства. «Продуктовые банки» доставят собранные товары нуждающимся, в число которых входят, главным образом, пенсионеры, матери-одиночки, воспитанники детдомов, инвалиды и бездомные.

 
 
 
 
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