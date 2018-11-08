Дизельное топливо в Чехии стало дороже бензина

Цена дизельного топлива в Чешской Республике впервые с 2015 года превысила стоимость бензина. За предыдущую неделю она выросла на два геллера до 33,77 крон за литр, соответствующий показатель у самой популярной марки бензина в стране Natural 95 снизился на шесть геллеров до 33,69 крон. Дизельное топливо по-прежнему остается самым дорогим с декабря 2014 года. Такие данные опубликовала компания CCS, которая следит за ценами на ГСМ в ЧР.

Как отмечают в CCS, заметнее всего бензин и дизтопливо в этом году дорожали в период с марта по июнь – почти на три кроны. С июля по октябрь цены выросли незначительно. С октября бензин постепенно дешевеет, а дизтопливо, напротив, дорожает.