Дизайнер требует от «шкоды» снять с продажи Kodiaq и Karoq, утверждая, что фирма воспользовалась его эскизами

Художник и дизайнер Владо Вовканич потребовал от компании Škoda Auto снять с продажи модели Kodiaq и Karoq и колеса Vega a Triglav. В иске, который начал рассматривать суд Центрально-Чешского края, Вовканич заявляет, что фирма изготовила данные модели на основе его проекта.

Адвокат истца сообщил, что в 2010 году Вовканич передал свои эскизы автомобилей SUV сотруднику Škoda Auto. Эскизы ему были возвращены со словами, что Škoda не собирается производить такие автомобили. Однако именно в этот момент автостроитель принял противоположное решение. Адвокат концерна утверждает, что модели были созданы самостоятельно дизайнерами Škoda Auto.