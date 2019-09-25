Директор Службы безопасности и информации предупредил чешских бизнесменов об опасности шпионажа со стороны КНР

В ходе открытых слушаний в Сенате директор Службы безопасности и информации Михал Коуделка напомнил чешским бизнесменам, заинтересованным в торговле с Китаем, об опасности шпионажа, который может вести КНР.

Три главные разведывательные службы Китая располагают сотнями тысяч сотрудников, которые могут использовать любые средства, включая современные технологии, для слежения за теми, кто попал в поле зрения китайских интересов, напомнил Михал Коуделка. Также особый интерес у китайцев вызывают те, кто поднимает такие чувствительные для КНР вопросы как демократические движения в Китае или Тибет, подчеркнул директор.

По мнению Коуделки, Китай считает шпионаж законным методом развития своей экономики. «В настоящее время можно наблюдать деятельность разведки во всех областях и на разном уровне – от дилетантского до высокопрофессионального», – сообщил в своей речи в Сенате Михал Коуделка.