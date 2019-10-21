Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ

Чешской Службой безопасности и информации (BIS) в сотрудничестве с Национальным центром борьбы с организованной преступностью (NCOZ) в прошлом году была выявлена и ликвидирована разведывательная сеть, создававшаяся в Чешской Республике российской Федеральной службой безопасности (ФСБ). На специальной пресс-конференции в Нижней палате Парламента Чешской Республики об этом сообщил руководитель BIS Михал Коуделка.

По словам главы Службы безопасности и информации, финансирование уже ликвидированной агентурной сети ФСБ осуществлялось из России, а также посредством российского посольства в Праге. Главным заданием сети ФСБ, заявил Михал Коуделка, было, с использованием специально созданных серверов осуществление атак на различные цели в Чехии, а также на партнеров страны.

Сеть ФСБ, подчеркнул во время пресс-конференции руководитель чешской Службы безопасности и информации, была полностью разгромлена благодаря прекрасной работе сотрудников Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Расследование деятельности ликвидированной сети продолжается.

Как сообщает еженедельник Respekt, операция по ликвидации агентурной сети российской ФСБ в Чехии осуществилась в начале 2018 года. Речь шла о раскрытии деятельности группы граждан России и нескольких россиян с чешским гражданством, ведшейся под прикрытием двух частных компаний, зарегистрированных в Праге. Упоминаемые фирмы, как сообщает еженедельник, занимались продажей программного обеспечения и компьютерных компонентов обычным клиентам и одновременно реализовали хакерские атаки.

Руководитель чешской Службой безопасности и информации (BIS) Михал Коуделка во время пресс-конференции в Палате депутатов заявил, что в долгосрочной перспективе действия разведывательных служб России, а также и Китая, являются самой серьезной угрозой для безопасности Чешской Республики.