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Диппредставительства Чехии в 20 государствах мира возобновили прием заявлений на получение виз

Лорета Вашкова
11-05-2020
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Дипломатические представительства Чешской Республики в 20 государствах мира после вынужденного перерыва возобновили прием заявлений на получение виз с целью трудоустройства или воссоединения семьи. Об этом информирует Министерство иностранных дел Чехии.

Прием заявлений был приостановлен в середине марта в связи с необходимостью реагировать на пандемию коронавируса. Заявления принимаются в целом в 28 посольствах и консульствах — кроме прочего, в Китае, Вьетнаме, США, Сербии или Австралии, тогда как в Великобритании, Украине, России или Румынии это пока не представляется возможным.

Oграничения в выдаче виз и далее действуют в государствах, чьи меры, введенные во избежание распространения вируса Сovid-19, не позволяют осуществить подачу заявлений через чешские дипломатические представительства, сообщает информагентство ЧТК.

 
 
 
 
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