Диппредставительства Чехии в 20 государствах мира возобновили прием заявлений на получение виз

Дипломатические представительства Чешской Республики в 20 государствах мира после вынужденного перерыва возобновили прием заявлений на получение виз с целью трудоустройства или воссоединения семьи. Об этом информирует Министерство иностранных дел Чехии.
Прием заявлений был приостановлен в середине марта в связи с необходимостью реагировать на пандемию коронавируса. Заявления принимаются в целом в 28 посольствах и консульствах — кроме прочего, в Китае, Вьетнаме, США, Сербии или Австралии, тогда как в Великобритании, Украине, России или Румынии это пока не представляется возможным.
Oграничения в выдаче виз и далее действуют в государствах, чьи меры, введенные во избежание распространения вируса Сovid-19, не позволяют осуществить подачу заявлений через чешские дипломатические представительства, сообщает информагентство ЧТК.
Право на память. Бойцы РОА в Пражском восстании 1945 года
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
В Праге установлена памятная доска «власовцам»
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны