Дипломаты КНДР пытались нелегально приобрести в Чехии дроны и оружие

Северокорейские дипломаты пытались приобрести в Чехии оружие и беспилотные летательные аппараты, которые через Африку и Китай намеревались переправить в Пхеньян. Сделку отследила Службой безопасности и информации (BIS) Чехии; о происходящем был проинформирован МИД Чехии. На поставки оружия в КНДР действует эмбарго.

Как сообщает издание Deník N, чешские спецслужбы узнали о готовящейся покупке в конце 2012 – начале 2013 г., после чего установили слежку за торговым атташе посольства КНДР в Праге. Пресс-секретарь Службы безопасности Ладислав Штиха подтвердил срыв поставки оружия в Северную Корею, однако отказался сообщить детали.