Дипломаты Чехии ведут переговоры о трудоустройстве украинских сезонных работников в сельском хозяйстве

Чешские дипломаты в Львове и Киеве прилагают максимум усилий в стремлении способствовать удовлетворению спроса сельского хозяйства и других отраслей Чехии, которые нуждаются в украинских рабочих кадрах.

Благодаря тому, что после открытия в понедельник в Киеве визового отделения Посольства Чешской Республики со среды в Украине начали работать еще семь сервисно-визовых центров, значительно увеличился и объем принимаемых заявлений. Об этом сообщил министр иностранных дел Томаш Петршичек 3 июня во время заседания сенаторского Комитета по внешней политике Сената.

Mинистерство иностранных дел ЧР на своем портале сообщило, что в данный момент принимаются заявления о выдаче визы для сезонной работы, работников в сфере здравоохранения, социальных услуг, критической инфраструктуры, как и высококвалифицированных специалистов.

«Чешским фирмам не хватает украинских работников. К сожалению, наши возможности ограничены мерами, принятыми украинским правительством. Я рад, что с начала открытия две недели назад нашего консульства во Львове нам удалось увеличить прием заявлений более чем в десять раз. К сегодняшнему дню эта цифра достигает примерно 600, причем остаются еще резервы», — указал глава чешского МИД.

В середине марта Чехии пришлось остановить прием заявлений, чтобы снизить потенциальный риск в связи с эпидемией коронавируса. В Чехию приехало мало сезонных работников, что затрудняет сбор урожая и, например, посадку лесов.