Диагноз опухоли мозга в Чехии ежегодно устанавливают 900 пациентам

В Чехии, как и в ряде других стран, опухоли мозга становятся все более распространенным заболеванием. В последние годы врачи ежегодно ставят данный диагноз примерно 900 пациентам, большинство которых не способно побороть болезнь.

Для лечения необходимы хирургические операции, которые в том случае, если во время трепанации черепа требуется контролировать функции движений руки и лица, проводятся пациентам в сознании. В некоторых случаях хирургическое вмешательство дополняют радиотерапией. О методах борьбы с злокачественными новообразованиями эксперты сообщили на пресс-конференции в Центральном военном госпитале в Праге (ÚVN).

Лечение опухолей мозга является и одним из приоритетов чешских ученых, которые описали механизм стволовых клеток глиобластомы, самого агрессивного типа рака головного мозга. Статья публиковалась в Scientific Reports престижного издательства Nature в прошлом году и вошла в ТОП-100 самых цитируемых научных публикаций.