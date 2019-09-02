Девочка появилась на свет 117 дней после смерти мозга ее матери

Эва Туречкова
02-09-2019
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В факультетской больнице в Брно 15 августа появилась на свет девочка Элишка, родившаяся спустя 117 дней после диагностики смерти мозга ее матери. В течение всего этого времени врачи искусственно поддерживали функции сердца, кровообращения и дыхательной системы, чтобы создавать видимость жизни и дать плоду созреть. Медсестры также регулярно двигали ногами женщины, чтобы симулировать походку.

После проведения кесарева сечения на 34-й неделе беременности врачи извлекли из тела женщины девочку весом в 2130 граммов и длиной 42 см. После завершения родов женщину в присутствии семьи отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Смерть женщины на 16-й неделе беременности наступила в результате кровотечения в мозг. Подробности были озвучены в понедельник на пресс-конференции.

 
 
 
 
 
 
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