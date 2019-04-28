Дети легко покупают алкоголь

Хотя популярность алкогольных напитков среди чешских подростков и молодежи в последние годы снизилась, они все еще остаются самыми большими любителями спиртного в Европе.

В основном это связано с толерантностью чешского общества и широкой доступностью пива, вина и крепких напитков в магазинах и ресторанах. По данным Чешской торговой инспекции (České obchodní inspekce – ČOI), в 2018 году лица в возрасте младше 18 лет без проблем могли приобрести алкогольные напитки в более чем половине магазинов, где проводилась контрольная акция. Всего было проведено 519 проверок, и в 283 случаях был зафиксирован факт продажи спиртного несовершеннолетним.

Масштабная инспекция была проведена, например, в последний учебный день, который школьники стремились отпраздновать. Проверка показала, что более 60% несовершеннолетних смогло приобрести алкоголь.