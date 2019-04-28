Детей избавят от долгов

Для некоторых групп лиц будет облегчен процесс снятия задолженности. Это коснется молодых людей, имеющих штрафы с детского возраста (например, за безбилетный проезд), а также пенсионеров и инвалидов. Соответствующий пункт войдет в поправку к закону о неплатежеспособности. Об этом в воскресенье, 28 апреля, в политической дискуссионной передаче «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении сообщила коалиционный депутат Катержина Валахова (от социал-демократов).

В Чешской Республике живет около тысячи детей, имеющих финансовые задолженности. Эксперты по социальным вопросам и некоторые политики называют коллекторскую деятельность по отношению к детям безнравственной. «У нас, коалиционной партии, есть долг перед детьми. Я заранее обсудила эту тему со своими коллегами, так что вопрос об исключении детей из регистра должников, или, скорее, решение проблемы “детских долгов”, имеет поддержку в Палате депутатов», - подчеркнула Катержина Валахова.