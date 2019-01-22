Детей без прививок не примут в государственные и частные детсады

Дети старше трех лет, не прошедшие вакцинацией, не смогут в Чехии посещать не только государственные детсады, но также и частные дошкольные учреждения подобного рода, включая так называемые «детские группы». Минздрав Чешской Республики в настоящее время подготавливает соответствующую законодательную поправку, реагирующую на общеевропейское распоряжение.

Некоторые родители выступают с критикой разрабатываемой поправки, внедрение которой запланировано на середину декабря текущего года. Мера характеризуется ими как репрессивная, попирающая право на свободу выбора.