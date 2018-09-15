Десятки тысяч зрителей съехались на Дни НАТО в Мошнов

Катерина Айзпурвит
15-09-2018 oбновлено
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На аэродроме Мошнов около Остравы начались Дни НАТО и Военно-воздушных сил ЧР, в которых принимает участие 20 стран. Традиционное мероприятие по демонстрации наземной и воздушной военной техники в первый день посетило 95 000 зрителей.

Наибольшее внимание привлеки демонстрационные полеты, иллюстрирующие развитие чехословацих и чешских ВВС за последние 100 лет, и Воздушный отряд МВД Словакии. С самолета Bronco было сброшено 200 000 бумажных маков в память о всех солдатах, павших с момента образования Чехословакии. Зрители также увидели демонстрационные полеты F-16 Fighting Falcon и Eurofighter Typhoon.

Из-за большого числа зрителей в окрестностях аэропорта выстроились длинные колонны автомобилей длиной до 4 км. Мероприятие Дни НАТО проходит 15 и 16 сентября.

 
 
 
 
 
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